البورصة العراقية تتداول اسهما بقيمة مالية بلغت 4 مليارات دينار خلال اسبوع

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الأحد، عن تداول أسهما بقيمة مالية بلغت أكثر من 4 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 60 شركة مساهمة فيما لم تتداول أسهم 40 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع فيما يستمر توقف 3 شركات لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 3 مليارات و678 مليونا و 316 الف سهم بانخفاض بلغ نسبته 26% قياسا بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 4 مليارات و956 مليونا و152 الف دينار مرتفعا بنسبة 32% قياسا بالأسبوع الذي سبقه من خلال تنفيذ 3241 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 590.60 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.16% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واشار الى ان "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 232 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 344 مليون دينار من خلال تنفيذ 64 صفقة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 118 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 198 مليون دينار من خلال تنفيذ 106 صفقات".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.