البورصة العراقية تتداول اسهما بقيمة مالية بلغت 11 مليار دينار في أسبوع

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الأحد، عن تداول أسهمها بقيمة مالية بلغت أكثر من 11 مليار دينار خلال الأسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 49 شركة مساهمة فيما لم تتداول أسهم 37 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع فيما يستمر توقف 17 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 9 مليارات و9 ملايين و517 ألف سهم بقيمة مالية بلغت 11 ملياراً و169 مليونا و11 ألف دينار من خلال تنفيذ 2868 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 598.54 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 1.92% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واشار الى ان عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 278 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 228 مليون دينار من خلال تنفيذ 51 صفقة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 184 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 758 مليون دينار من خلال تنفيذ 358 صفقة.

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.