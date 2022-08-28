البورصة العراقية تتداول اسهماً بقيمة قاربت 4 مليارات دينار في أسبوع

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الأحد، عن تداول نحو ثلاثة مليارات سهم بقيمة مالية بلغت نحو أربعة مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 51 شركة مساهمة، فيما لم تتداول أسهم 39 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع، فيما يستمر توقف 13 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة مليارين و974 مليوناً و510 آلاف سهم بقيمة مالية بلغت ثلاثة مليارات و927 مليوناً و443 ألف دينار من خلال تنفيذ 2123 صفقة".

وأشار الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 570.91 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 1.77% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واوضح السوق أن "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 69 مليون سهم، بقيمة مالية بلغت 224 مليون دينار من خلال تنفيذ 44 صفقة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 572 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 626 مليون دينار من خلال تنفيذ 173 صفقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس ما عدا العطلة الرسمية، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والخدمات والسياحة والفنادق.