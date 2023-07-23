البورصة العراقية تتداول اسهما بـ7 مليارات دينار خلال اسبوع

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الأحد، عن تداول أسهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 7 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 53 شركة مساهمة فيما لم تتداول أسهم 46 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع فيما يستمر توقف 3 شركات لعدم تقديم الإفصاح من أصل 102 شركات مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 7 مليارات و91 مليونا و410 آلاف سهم بارتفاع بلغ نسبته 274% قياسا بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 7 مليارات و953 مليونا و586 الف دينار مرتفعا بنسبة 80% قياسا بالأسبوع الذي سبقه من خلال تنفيذ 2728 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 705.71 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 1.44% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واشار الى ان "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 22 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 49 مليون دينار من خلال تنفيذ 30 صفقة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 5 ملايين سهم بقيمة مالية بلغت 5 مليون دينار من خلال تنفيذ 13 صفقة".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات