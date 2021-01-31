البورصة العراقية تتداول اسهماً بـ"ثلاثة مليارات دينار" في الأسبوع الماضي

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الأحد، عن تداوله أكثر من اربعة مليارات سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من ثلاثة مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 46 شركة من أصل 104 شركة مدرجة في السوق بعد تنظيمه لخمس جلسات"، مبينا أنه "لم يتم تداول 36 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع، فيما يستمر إيقاف تداول الاسهم 22 شركة لعد تقديم الإفصاح".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة للأسبوع الماضي بلغ 4 مليارات و271 مليون سهم بانخفاض بلغ 60.46% قياسا بالأسبوع الذي سبقه بقيمة مالية بلغت 3 مليارات و455 مليون دينار بانخفاض بلغ 41.55% قياسا بالأسبوع الذي سبقه من خلال تنفيذ 2088 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق في آخر جلسة له على 488.42 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.64% عن إغلاقه في الأسبوع الذي سبقه".

واشار الى ان "أسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين بلغ 162 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 182 مليون دينار من خلال تنفيذ 27 صفقة، فيما بلغت الأسهم المباعة من غير العراقيين في السوق 153 ألف سهم بقيمة مالية بلغت 162 مليون دينار من خلال تنفيذ 92 صفقة".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية قد استخدم انظمة التداول الالكتروني والإيداع المركزي منذ عام 2009، وينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 104 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.