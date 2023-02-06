البورصة العراقية تتداول اسهماًَ بخمسة مليارات دينار في أسبوع

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الاثنين، عن تداول أسهمها بقيمة مالية بلغت أكثر من 5 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 58 شركة مساهمة، فيما لم تتداول أسهم 42 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع فيما يستمر توقف 3 شركات لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 3 مليارات و90 مليونا و 699 الف سهم بانخفاض بلغ نسبته 26% قياسا بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 5 مليارات و628 مليونا و293 ألف دينار، منخفضا بنسبة 10% قياسا بالأسبوع الذي سبقه من خلال تنفيذ 3839 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 618.06 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.90% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واشار الى ان "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 375 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 542 مليون دينار من خلال تنفيذ 73 صفقة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 883 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 1 مليار و583 مليون دينار من خلال تنفيذ 471 صفقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.