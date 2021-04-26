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البورصة العراقية اليوم.. تداول مليار سهم بنحو 800 مليون دينار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-26T10:55:04+0000
البورصة العراقية اليوم.. تداول مليار سهم بنحو 800 مليون دينار

شفق نيوز / أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الاثنين، تداول أكثر من مليار سهم بقيمة مالية تجاوزت 795 مليون دينار.

وذكر السوق في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عدد الشركات المتداول أسهمها خلال اليوم بلغ 33 شركة من أصل 103 شركات مدرجة في السوق"، مبينا أن "عدد الشركات الموقوفة بقرار هيئة الأوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات الإفصاح المالي بلغ 19 شركة".

وأضاف أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ مليار و160 ألف سهم بقيمة مالية بلغت 795 مليون و808 آلاف دينار"، لافتا إلى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 593.16 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.62% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

وأشار التقرير، إلى أن "الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين بلغت 10 ملايين سهم بقيمة مالية بلغت 31 مليون دينار من خلال تنفيذ 9 صفقات على أسهم شركتين، فيما بلغت الأسهم المباعة من غير العراقيين في السوق 10 ملايين سهم بقيمة مالية بلغت 31 مليون دينار من خلال تنفيذ 9 صفقات على أسهم 4 شركات".

وتابع أن "الشركات الأكثر ربحية كانت العراقية لانتاج التمور وبتغيير بلغ نسبته 3.77% تليها شركة المعدنية والدراجات وبتغيير بلغ 1.72%، فيما كانت أكثر الشركات خسارة هي بغداد العراق للنقل العام، وبتغيير بلغ -4.99 %، تليها الأهلية للإنتاج الزراعي وبنسبة تغيير بلغ -4.76%".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد إلى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.

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