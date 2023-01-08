البورصة العراقية: المصارف اكثر القطاعات تداولا وقيمة خلال عام 2022

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الأحد، أن قطاع المصارف اكثر القطاعات تداولا وقيمة خلال عام 2022.

وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "قطاع المصارف احتل المرتبة الاولى كأكثر القطاعات المتداولة في السوق من حيث الأسهم والقيمة خلال عام 2022 من أصل 8 قطاعات تمثل 103 شركة مساهمة في السوق"، مبينا ان "نسبة تداول الاسهم المتداولة في قطاع المصارف البالغة عدد شركاتها 43 مصرفا 92.8%، فيما بلغت نسبة القيمة المالية المتداولة لقطاع المصارف 66.9% وبنسبة 28% من حيث الصفقات".

واضافت ان "قطاع الاتصالات البالغ عدد شركاتها شركتين فقط جاءت ثانيا بأكبر القطاعات في السوق تداولا حيث بلغت الأسهم المتداولة فيه لعام 2022 نسبة 1.6% ونسبة القيمة المالية المتداولة فيه 13.1% ونسبة 11.9% من حيث الصفقات، ويأتي قطاع الصناعي البالغ عدد شركاته 20 شركة ثالثا حيث بلغ نسبة تداول الأسهم فيها 3.4% فيما بلغت نسبة القيمة المالية المتداولة للقطاع 9% ونسبة 32.8% من حيث الصفقات المنفذة، ويأتي قطاع الفنادق والسياحة البالغ عدد شركاته 9 شركات رابعا التي وبلغت نسبة تداول الأسهم فيه للعام الماضي 0.2% فيما بلغت القيمة المالية المتداولة فيه 3.2% ونسبة 5.7% من حيث الصفقات المنفذة".

واشارت الى ان "قطاع الخدمات جاءت خامسا التي بلغت عدد شركاته 11 شركة وبلغت تداول الاسهم فيه 0.8% ونسبة القيمة المالية المتداولة 3.1% ونسبة 11.3% من حيث الصفقات المنفذة"، مشيرة إلى أن "القطاع الزراعي ياتي سادسا بعدد شركاته البالغة 7 شركات حيث بلغت نسبة تداول الاسهم فيه 0.7% ونسبة القيمة المالية المتداولة فيه 4.5% ونسبة 9.8% من حيث الصفقات المنفذة، ويأتي قطاع الاستثمار المالي سابعا بعدد شركاته البالغة 6 شركات حيث بلغت نسبة الأسهم المتداولة فيه 0.1% ، ونسبة القيمة المالية المتداولة فيه بلغت 0.02% ونسبة 0.1% من حيث الصفقات المنفذة، وجاء قطاع التأمين ثامنا بعدد شركاته البالغة 5 شركات حيث بلغت نسبة عدد الأسهم المتداولة فيه 0.4% ونسبة القيمة المالية المتداولة 0.2% ونسبة 0.4% من حيث الصفقات المنفذة".