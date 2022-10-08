البورصة العراقية: المصارف اكثر القطاعات تداولا وقيمة خلال شهر

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم السبت، أن قطاع المصارف اكثر القطاعات تداولا وقيمة خلال شهر ايلول/ سبتمبر الماضي.

وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "قطاع المصارف احتل المرتبة الاولى كأكثر القطاعات المتداولة في السوق من حيث الاسهم والقيمة خلال شهر ايلول الماضي بنسبة 93.2%".

وبين ان "الاسهم المتداولة في قطاع المصارف خلال الشهر الماضي بلغت 41 ملياراً و834 مليوناً و60 ألفاً و338 سهماً، من مجموع 44 ملياراً و906 ملايين و245 ألفاً و648 سهماً تم تداولها لثمانية قطاعات خلال الشهر الماضي"، مشيرا الى ان "القيمة المالية لقطاع المصارف بلغت 14 ملياراً و821 مليوناً و49 ألفاً و937 ديناراً عراقياً من مجموع 25 ملياراً 438 مليوناً و855 ألفاً و65 ديناراً تم تداولها خلال الشهر الماضي".

واضاف ان "قطاع الصناعة جاء ثانيا كأكثر القطاعات في السوق تداولا وبنسبة 2.50% حيث بلغت الأسهم المتداولة لشهر ايلول مليار و122 مليوناً و515 ألفاً و462 سهماً بقيمة مالية بلغت مليارين و102 مليونين و868 ألفاً و714 ديناراً".

وأوضح تقرير السوق أن "قطاع الزراعة حل ثالثا من حيث تداول الأسهم بنسبة 1.95% حيث بلغ 875 مليوناً و751 ألفاً و283 سهماً بقيمة مليارين و15 مليوناً و163 ألفاً و574 ديناراً، ويأتي قطاع الخدمات رابعا بنسبة 1.2%حيث بلغ تداول الاسهم فيه 559 مليوناً و818 ألفاً و318 سهماً بقيمة مالية بلغت ملياراً و834 مليوناً و558 ألفاً و324 ديناراً عراقياً".

وتابع ان "قطاع الاتصالات جاء خامسا بنسبة 0.79% من حيث التداول حيث بلغ 352 مليوناً و908 آلاف و963 سهماً بقيمة مالية بلغت مليارين و769 مليوناً و35 ألفاً و451 ديناراً، وجاء قطاع الفنادق والسياحة سادسا بنسبة 0.3% بتداول 129 مليوناً و126 ألفاً و323 سهماً بقيمة ملياراً و882 مليوناً و334 ألفاً و585 ديناراً".

وختم السوق تقريره موضحاً أن "قطاع التأمين جاء سابعا بنسبة 0.1% وبتداول 27 مليوناً و878 ألفاً و352 سهماً بقيمة 13 مليوناً و62 ألفاً و441 ديناراً، وجاء قطاع الاستثمار ثامنا بنسبة 0.01% بتداول أربعة ملايين و186 ألفاً و609 أسهم بقيمة مالية بلغت 782 مليوناً و40 ألف دينار عراقي".