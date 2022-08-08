البورصة العراقية: المصارف اكثر القطاعات تداولاً خلال تموز

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية (البورصة)، يوم الاحد، ان قطاع المصارف كان اكثر القطاعات تداولا وقيمة لشهر تموز.

وقال السوق في جدول له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن قطاع المصارف كان أكثر القطاعات تداولا لشهر تموز الماضي وبنسبة 86.4% حيث بلغ الاسهم المتداولة فيه 13.001.528.633 مليار سهم من مجموع الاسهم المتداولة البالغة 15.042.176.546 مليار سهم، مشيرا الى ان القيمة المالية لقطاع المصارف لشهر تموز هي الاخرى كانت الاعلى من بين القطاعات الاخرى والتي بلغت 4.291.379.723 مليارات دينار من مجموع القيمة الكلية البالغة 11.992.384.549 مليار دينار.

واضافت ان قطاع الصناعة جاء ثانيا بأكبر القطاعات تداولا وبنسبة 6.72% حيث بلغت الأسهم المتداولة فيه لشهر تموز 1.010.136.823 مليار سهم وبقيمة مالية بلغت 2.039.564.659 مليارا دينار، ويأتي قطاع الخدمات ثالثا من حيث تداول الأسهم بنسبة 3.1% حيث بلغ 459.893.042 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 1.476.659.614 مليار دينار، ويأتي قطاع الاتصالات رابعا وبنسبة 2.04%حيث بلغ تداول الاسهم فيه 306.647.792 ملايين سهم بقيمة مالية بلغت 2.245.463.482 مليارا دينار.

واوضح ان قطاع الزراعة جاء خامسا بنسبة 0.79% من حيث التداول حيث بلغ 118.889.621 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 789.997.904 مليار دينار، وجاء قطاع الفنادق والسياحة سادسا وبنسبة 0.6% بتداول 91.359.922 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 1.124.097.217 مليار دينار، وجاء قطاع التأمين سابعا بنسبة 0.2% وبتداول 34.097.965 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 15.423.971 مليون دينار، وجاء قطاع الاستثمار ثامنا بنسبة 0.13% بتداول 19.622.748 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 9.797.979 ملايين دينار.

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.