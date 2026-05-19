البورصة الايرانية تفتح أبوابها بعد 80 يوماً من التوقف

شفق نيوز- طهران

تستعد إيران لاستئناف التداول في سوق الأسهم هذا الأسبوع، بعد تعليق استمر 80 يوماً، وفق ما أفادت به هيئة الأوراق المالية والبورصات الإيرانية.

ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية، عن الهيئة إن قرار إعادة فتح السوق يشمل تداول الأسهم وصناديق الإستثمار، مع حزمة إجراءات تنظيمية تهدف إلى تقليل التقلبات، من بينها تضييق نطاق التذبذب اليومي للأسعار وتفعيل صناديق تثبيت السوق، إلى جانب تعزيز الرقابة على آليات التسعير.

وبحسب وسائل إعلام رسمية، فإن تعليق التداول جاء بهدف حماية أصول المستثمرين خلال فترة التوترات الإقليمية، ومنع عمليات بيع واسعة قد تؤثر على استقرار السوق.

وستشمل العودة إلى التداول استئناف عمليات بيع وشراء الأسهم وصناديق الملكية والمشتقات المالية، مع تمديد ساعات التداول، في خطوة تهدف إلى منح الشركات وقتاً إضافياً للإفصاح عن بياناتها المالية.

ويأتي فتح السوق في وقت ما تزال فيه التحديات الاقتصادية قائمة، في ظل العقوبات الغربية والتضخم المرتفع، واعتماد الاقتصاد الإيراني بشكل كبير على البنوك والإنفاق الحكومي كمصدر رئيسي للتمويل.

وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن إعادة التشغيل قد تشكل اختباراً لثقة المستثمرين، في ظل توجه شريحة منهم نحو الأصول البديلة مثل العملات الأجنبية والذهب والعقارات، خلال فترة التوقف الطويلة.