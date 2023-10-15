البورصات الامريكية: الذكاء الاصطناعي يخلق أزمة مالية خلال 10 سنوات

شفق نيوز/ طالب رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية غاري غينسلر المنظمين بإيجاد طريقة سريعاً لإدارة المخاطر التي يتعرض لها الاستقرار المالي بسبب تركز السلطة في منصات الذكاء الاصطناعي.

وفي مقابلة مع Financial Times، قال غينسلر إنه بدون التدخل السريع سيكون تسبب الذكاء الاصطناعي في أزمة مالية خلال عقد من الزمان مسألة لا مفر منها.

وأضاف: صياغة لوائح تنظيمية للذكاء الاصطناعي سيكون اختبار صعب للمنظمين الأميركيين، إذ أن المخاطر المحتملة تتجاوز الأسواق المالية وتنبع من نماذج صاغتها الشركات التكنولوجية التي تقع خارج نطاق اختصاص هيئات الرقابة في وول ستريت.

وبناء على ذلك، يتوقع غينسلر حدوث تلك الأزمة بنهاية العقد الحالي أو مطلع 2030.

وشدد المشرعون والجهات التنظيمية في واشنطن الرقابة على الذكاء الاصطناعي، مما أثار مخاوف حول إستقرار السوق وحماية البيانات ومكافحة الاحتكار.

فيما أجرت لجنة التجارة الفدرالية مراجعة حول OpenAI -الشركة المطورة لـChatGPT- في يوليو تموز وذلك للبحث في الأضرار التي تلحق بالمستهلكين وأمن البيانات.

وكانت وول ستريت قد تبنت بشكل سريع الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات بداية من المستشارين الآليين مروراً بتطبيقات الوساطة وحتى عمليات فتح الحسابات.