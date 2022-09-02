البنوك الروسية خسرت قرابة 25 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي

شفق نيوز/ قال مسؤول كبير في البنك المركزي الروسي يوم الجمعة في مقابلة مع صحيفة آر بي سي بيزنس اليومية إن البنوك الروسية خسرت مجتمعة 1.5 تريليون روبل (24.95 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من عام 2022.

هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها المنظم عن أرباح القطاع المصرفي منذ أن أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا في فبراير.

قال ديمتري تولين ، النائب الأول لرئيس البنك المركزي الروسي ، إن حوالي ثلثي خسائر البنوك تتعلق بعمليات العملة الأجنبية.

وقال تولين إن هناك "فرصة أكثر من 50٪" ألا تتجاوز الخسائر للعام بأكمله رقم 1.5 تريليون روبل من النصف الأول.

وقال تولين إن الخسائر تركزت بين البنوك الكبرى. سجلت المؤسسات الخاسرة خسارة إجمالية قدرها 1.9 تريليون روبل (31.60 مليار دولار) ، مقارنة بالمقرضين المربحين الذين كسبوا مجتمعة 400 مليار روبل (6.65 مليارات دولار).

قال تولين إن البنك المركزي لا يتوقع تكرار الأزمة المصرفية في 2014-2017 ، عندما اضطرت الهيئة التنظيمية لإنقاذ العديد من المقرضين وجردت التراخيص المصرفية من مئات البنوك ذات رأس المال الضعيف.

(1 دولار = 60.1200 روبل)