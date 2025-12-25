البنك المركزي: 50% من تجارة العراق كانت مع الصين والهند في 2024

شفق نيوز- متابعة

كشف البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، أن التجارة مع الصين والهند استحوذت على 50% من مجمل تجارة البلاد.

وقال البنك في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن تجارة العراق مع الصين بلغت خلال العام الماضي 58.035 مليار دولار، ومع الهند 31.102 مليار دولار، وبالتالي فإن إجمالي التجارة الخارجية مع هاتين الدولتين تصل لنحو 50% من التجارة الخارجية".

وأضاف أن "تركيا كانت أيضاً شريكاً أساسياً بالتجارة الخارجية مع العراق حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين 20.786 مليار دولار، تليها الولايات المتحدة الأميركية 8.952 مليار دولار، ومن ثم كوريا الجنوبية 7.661 مليار دولار، تليها الإمارات 5.307 مليار دولار".

وتابع البنك أن "التبادل التجاري مع اليونان بلغ 4.599 مليار دولار، تليها السعودية 2.771 مليار دولار".