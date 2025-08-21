البنك المركزي يؤشر انخفاضاً بمعدلات العملة المصدرة والتضخم في العراق

شفق نيوز - بغداد

كشف البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، عن انخفاض العملة المصدرة والتضخم في البلاد للنصف الثاني من عام 2025.

وقال البنك في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "العملة المصدرة من قبل البنك سجلت انخفاضا في المعدل بنسبة 3.8% في النصف الثاني من العام 2025 إذ بلغت 98.4 ترليون دينار مقارنة بقيمتها البالغة 102.3 تريليون دينار في الفصل الثاني من العام 2024".

وأضاف أن "انخفاض العملة المصدرة ساهمت بانخفاض معدل التضخم والذي يحافظ على استقرار المستوى العام للأسعار".

كما أشار تقرير البنك إلى أن "معدل التضخم انخفض بنسبة 76% في النصف الثاني من عام 2025 إذ بلغ 0.8%، مقارنة في الفصل الثاني من عام 2024، والذي بلغ 3.3%".

وأكد أن "انخفاض معدل التضخم يشير الى انخفاض المستوى العام للأسعار ويؤدي الى تحسين القوة الشرائية للأفراد والمؤسسات"

تُعرَفُ العملةُ المُصدَرَةُ، بأنها: النقدُ الذي أصدره البنك المركزي العراقي إلى التداول (أي: طبعه)، باستثناء النقد في خزائن البنك المركزي.