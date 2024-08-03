مصادر: البنك المركزي "يماطل" في تنفيذ توجيهات السوداني بإطلاق المبادرات التمويلية

شفق نيوز/ يماطل البنك المركزي العراقي، إطلاق المبادرات التمويلية بالرغم من طلب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وذلك وفق مصادر مطلعة.

وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن البنك المركزي أطلق منذ العام 2015، مبادرات تمويلية لمساعدة القطاع الخاص لإنشاء مشاريعهم الصناعية والزراعية والتجارية، بالإضافة إلى تمويل شراء الوحدات السكنية في ظل أزمة السكن الحالية.

ووفقا لوثيقة، فإن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجه البنك المركزي العراقي، بإعادة تفعيل المبادرة التمويلية المقدمة من البنك المركزي العراقي.

وحسب المصادر، فإن البنك المركزي العراقي، مازال يسوف توجيهات رئيس الوزراء بالرغم انها تخدم اقتصاد العراق من خلال تفعيل المبادرة التنموية.

ولفتت المصادر، إلى أن مبادرات البنك المركزي، كان قد استفاد منها الآلاف من المواطنين، وساهمت في تحقيق نمو بالقطاع الخاص.