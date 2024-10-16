البنك المركزي يكشف نسبة الذهب باحتياطيات العراق من العملة الصعبة

شفق نيوز/ كشف البنك المركزي العراقي، ان مساهمة الذهب الموجود في الداخل والخارج في العام 2023 تساوي 8.5% من إجمالي الاحتياطيات الاجنبية من العملة الصعبة الخاصة بالبلاد.

وقال البنك في تقرير نشره مؤخرا و اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "اجمالي احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة سواء كان الذهب ام الدولار أو النقد الأجنبي لدى البنك في العام 2023 بلغ 145.257 تريليون دينار بارتفاع بلغ نسبته 3.50% عن العام 2022 الذي بلغ 140.086 تريليون دينار".

واضاف ان "نسبة مساهمة الذهب من هذه الاحتياطيات من العملة الصعبة بلغ 8.5% وهي تساوي 12.293 تريليون دينار بنسبة ارتفاع بلغت 10.37% مقارنة بالعام 2022 البالغة 11.018 ترليون دينار" .

ووفقا للتقرير فإن "مساهمة الأرصدة في البنوك الاجنبية وفي نيويورك من احتياطي العملة الأجنبية تبلغ نسبتها 91.3% وهي تساوي 132.641 تريليون دينار"، مشيرا الى ان "مساهمة النقد الأجنبي في خزائن البنك المركزي تبلغ نسبتها 0.2% وهي تساوي 323 مليار دينار".