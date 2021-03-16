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البنك المركزي يقرر الإشراف على عمل المصرف الزراعي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-16T08:19:15+0000
البنك المركزي يقرر الإشراف على عمل المصرف الزراعي

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي يوم الثلاثاء الإشراف على عمل المصرف الزراعي، مبينا ان ذلك ياتي من اجل النهوض بواقع القطاع المصرفي الحكومي.

وقال البنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه في "اطار برنامج الاصلاح المصرفي الذي باشر بتنفيذه البنك المركزي العراقي، ومن اجل النهوض بواقع القطاع المصرفي الحكومي قرر الشروع بعدد من الإجراءات التقويمية في المصارف الحكومية، وسيتم في هذا السياق المباشرة "بالإشراف الكامل على عمل المصرف الزراعي التعاوني".

واضاف البنك وسيتضمن الإشراف خطة التأهيل والتقويم لعمليات المصرف كافة بما ينسجم ودوره المنشود في التنمية الاقتصادية

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