البنك المركزي يقترح على الحكومة العراقية التريث في إبرام العقود مع روسيا

شفق نيوز/ اقترح البنك المركزي العراقي، يوم الأربعاء، على الحكومة العراقية التريث في إبرام اي عقود مع روسيا نتيجة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن على موسكو.

جاء ذلك في كتاب رسمي وجهه البنك الى الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي وحصلت عليه وكالة شفق نيوز.

وقال محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، "نود اعلامكم بأنه نتيجة للحرب الدائرة حاليا بين روسيا وأوكرانيا، قامت وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على مؤسسات مالية واقتصادية روسية لغرض الحد من قدرات روسيا في الحرب، ولغرض حماية النظام المالي العراقي فإننا نقترح التريث في الوقت الحاضر عن ابرام أي عقود حكومية مع الجانب الروسي وضرورة التريث في تحويل أي مدفوعات مالية تمر من خلال النظام المالي في روسيا".

ودعا محافظ البنك المركزي الامين العام لمجلس الوزراء الى "إعمام ذلك على الوزارات والجهات المختلفة مع ضرورة تزويدنا بالجوانب التي تتعامل بها كل وزارة مع الجانب الروسي لغرض إيجاد الآلية المناسبة في هذا المجال بالشكل الذي يضمن سلامة النظام المالي في العراق".