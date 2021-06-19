البنك المركزي يعلن فحوى مباحثاته في أربيل

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، مضمون مباحثاته التي أجراها، يوم السبت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال البنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني التقى في أربيل محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، وبحثا "سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين حكومة الإقليم والبنك المركزي العراقي في مجال إعادة تنظيم القطاع المصرفي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وتناول محافظ البنك المركزي أطر العمل لتعزيز القطاع المصرفي من خلال عدة أمور، أهمها تنظيم المصارف التابعة لحكومة الإقليم وترخيصها من البنك المركزي، وتنظيم عمل شركات الصيرفة تمهيدا لترخيصها، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أن عدة لجان ستباشر أعمالها لإنجاز المهام التي وجه بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومحافظ البنك المركزي.

وأبدى رئيس الحكومة مجدداً استعداده للتعاون والتنسيق مع البنك المركزي العراقي، وأكد أن إعادة تنظيم القطاع المصرفي من شأنه أن يشكل دعامة قوية ومهمة لتطوير البنية التحتية الاقتصادية وترسيخ عملية الاستثمار وكسب ثقة البنوك والمؤسسات المالية العالمية.

فيما أكد المحافظ حرص البنك المركزي على قيام فرع البنك المركزي بالإقليم بمهامه الرقابية والإشرافية بشكل فاعل لضمان أداء القطاع المصرفي لنشاطه في ظل القوانين النافذة.