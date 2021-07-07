البنك المركزي يعلن إقراض وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في العراق

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي يوم الأربعاء عن تمويل وإقراض مشاريع الطاقة المتجددة في المجمعات السكنية في البلاد.

وقال البنك المركزي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تماشياً مع الالتزامات الدولية نحو خفض الانبعاث الحراري واتفاقية باريس للمناخ وخفض استخدامات الوقود فقد قرر البنك المركزي العراقي التوجه بالعمل على تشجيع اعتماد أدوات إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، والعمل مع اللجنة العليا للإقراض لضمان تجهيز نسبة من الطاقة الكهربائية المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة (الألواح الشمسية) في المجمعات السكنية الاستثمارية المستفيدة من المبادرة.

وأشار الى التنسيق مع المصرف الصناعي لتمويل شراء منظومات توليد الكهرباء من الشمس لمساكن المواطنين او المشاريع، ومن اجل توفير جزء من الطاقة الكهربائية التي يتطلبها عمل البنك المركزي قرر اقتناء منظومات توليد الطاقة الكهربائية ونصبها على ابنيته في بغداد وفروعه.

وأكد البنك المركزي تشجيع المصارف المجازة كافة والمؤسسات الراغبة بتجهيز منظومات الطاقة النظيفة للتفاعل مع هذا التوجه وتقديم عروضها وخبراتها الى هذا البنك وبقية مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.