البنك المركزي يعلن المباشرة ببيع الدولار إلى الوزارات

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي يوم الاحد، المباشرة ببيع الدولار الى الوزارات.

وجاء في وثيقة للبنك حصلت عليها وكالة شفق نيوز، "نظراً لانطلاق عمـل المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجيـة مطلـع العـام الحـالي، يرحب البنك المركزي العراقي بتلبية طلباتكم لتمويل التزامـاتكم وتعاملاتكم وعقـودكم مـع الخـارج بالعملة الأجنبية وبالسعر الرسمي".

ودعا البنك الى "إرسال الطلبات إلى المصارف المفتوحـة حسابات الوزارات لديها لاتخاذ مـا يلـزم وفـق السياقات المعتمدة".