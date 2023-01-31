البنك المركزي يعتمد قريباً إيداع التاجر بالدينار وتسلم الدولار وفق العنوان المصرفي

شفق نيوز/ أعلنت سها الكفائي المدير المفوض للمصرف الدولي الإسلامي، يوم الثلاثاء، أن البنك المركزي العراقي سيعتمد قريبا إيداع التاجر بالدينار وتسلم الدولار وفق العنوان المصرفي في الدولة المستوردة منها.

وذكر المصرف الإسلامي في بيان، أنه حضر رئيس مجلس الادارة والمدير المفوض للمصرف الدولي الاسلامي الاجتماع مع نائب محافظ البنك المركزي والمستشار وبحضور المديرين العامين والمصارف الاخرى المدعوة .

وفقا للبيان فإنه تم التشاور في التعليمات التي ستصدر قريباً حول سقوف الحوالات والية الاعتمادات وتبسيط الاجراءات من اجل تسهيل خدمات التجارة الدولية للتجار بأصنافها كافة (افراد وشركات )، واطلاق الاعتمادات والحوالات وفق سقوف محددة بما ينظم العمل المصرفي الجديد للمرحلة المقبلة واعتماد ايداع التاجر بالدينار الى المصرف الخاص وتسلم دولار وفق العنوان المصرفي (ايبن نمبر ) لصالح الحساب المصرفي في الدولة المستورد منها .

وكان مصدر مطلع قد أبلغ وكالة شفق نيوز، أمس الاثنين بأن البنك المركزي العراقي سيعقد اليوم الثلاثاء "اجتماعا مهما" بشأن أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلي.

في غضون ذلك التقى رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني بحضور أعضاء اللجنة، اليوم الثلاثاء، محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق في مقر اللجنة.

ووفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس النواب، فإنه تمت خلال اللقاء مناقشة موضوع تذبذب ارتفاع اسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، وامكانية السيطرة عليه للمحافظة على السوق، فضلا عن مناقشة تداعياته على المواطنين وخطوات البنك المركزي والاجراءات المتبعة من قبله.

وارتفع سعر الدولار مقابل الدينار بشكل غير مسبوق مؤخرا بسبب الإجراءات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية للحد من تهريب العملة من العراق.

وكان البنك المركزي العراقي، قد أعلن يوم الأثنين 19 من شهر كانون الثاني، عن حزمة من القرارات التي من شأنها أن تعيد سوق العملة الأجنبية إلى وضعه الطبيعي بعد الارتفاع الذي طرأ عليها.

وتضمنت القرارات الفقرات الآتية:

1- السماح للمصارف المشاركة في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية بشراء أية مبالغ بالعملة الأجنبية وإيداعها لدى هذا البنك بحسابات تستخدم لأغراض التحويل الخارجي، وتدفع عن تلك الأرصدة فوائد/عوائد بحسب ما يقرره هذا البنك.

2- تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص من خلال المصارف العراقية وتلبية طلب التحويلات الخارجية من خلال تعزيز أرصدة المصارف لدى مراسليها بعملات أخرى فضلًا عن عملة الدولار الأمريكي (اليوان الصيني، اليورو، الدرهم الإماراتي، الدينار الأردني وغيرها).

3- فتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للجمهور لأغراض السفر (العلاج، الحج العمرة، الدراسة وغيرها) على وفق ضوابط بيع وشراء العملة الأجنبية، فضلًا عن تلبية طلبات زبائن تلك المصارف لأغراض تمويل التجارة الخارجية.

4- تخفيض سعر بيع الدولار للمستفيد (حامل البطاقة) التي يستخدمها أثناء السفر أو تسديد مشترياته عن طريق الإنترنت ليكون بسعر (1465) دينارا للدولار بدلاً من (1470) دينارا للدولار. إذ سيتم بيع الدولار لشركات الدفع الإلكتروني للغرض أعلاه بسعر (1455) دينارا للدولار بدلاً من (1460) دينارا للدولار.