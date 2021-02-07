سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البنك المركزي يطلق خدمة مالية تُعد الأولى من نوعها في العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-07T06:18:10+0000
البنك المركزي يطلق خدمة مالية تُعد الأولى من نوعها في العراق

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي يوم الاحد عن اطلاق خدمة الالتحاق الرقمي التي تُعد الأولى من نوعها في العراق والمنطقة.

وقال البنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، اليوم ان "الالتحاق الرقمي هو نظام مالي رقمي متكامل يعزز من الاستقلال والتحرر المالي من الانظمة الماليه التقليدية، حيث يعمل على تحويل العراق إلى دولة اقل اعتمادا على النقد ما يمكن الدولة من محاربة الفساد والتهرب والبيروقراطية في التعاملات المالية داخل البنوك العاملة في العراق".

واوضح البيان ان هذه الخدمة تُعتبر اتجاهاً حديثاً ومختلفاً لما تحققها من مزايا عدة من ضمنها إجراء العمليات المالية بشكل إلكتروني رقمي حديث مما يختصر الزمن والمسافات الجغرافية ورفع الحواجز التقليدية في القطاع المصرفي العراقي."

related

وثيقة .. البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة لسحب الدولار ويعلق على طبع العملة

Date: 2020-03-29 14:01:36
وثيقة .. البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة لسحب الدولار ويعلق على طبع العملة

إرتفاع كبير في مبيعات البنك المركزي العراقي

Date: 2021-01-27 08:23:41
إرتفاع كبير في مبيعات البنك المركزي العراقي

البنك المركزي يرفع سقف التمويل السكني ضمن مبادرة الواحد تريليون

Date: 2020-08-26 12:29:11
البنك المركزي يرفع سقف التمويل السكني ضمن مبادرة الواحد تريليون

إرتفاع في مبيعات البنك المركزي العراقي

Date: 2021-01-14 08:07:58
إرتفاع في مبيعات البنك المركزي العراقي

البنك المركزي يصدر توجيها جديدا لمصارف العراق كافة

Date: 2020-04-14 13:36:19
البنك المركزي يصدر توجيها جديدا لمصارف العراق كافة

لليوم الرابع تواليا .. مبيعات البنك المركزي العراقي تواصل التراجع

Date: 2020-12-30 09:31:48
لليوم الرابع تواليا .. مبيعات البنك المركزي العراقي تواصل التراجع

وثيقة .. البنك المركزي العراقي يحجز أموال شركة متهمة بتنظيم صفقات مشبوهة

Date: 2020-03-28 11:24:40
وثيقة .. البنك المركزي العراقي يحجز أموال شركة متهمة بتنظيم صفقات مشبوهة

البنك المركزي العراقي يسجل قفزة في مبيعاته من العملة الصعبة

Date: 2021-02-03 08:55:38
البنك المركزي العراقي يسجل قفزة في مبيعاته من العملة الصعبة