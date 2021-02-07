البنك المركزي يطلق خدمة مالية تُعد الأولى من نوعها في العراق

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي يوم الاحد عن اطلاق خدمة الالتحاق الرقمي التي تُعد الأولى من نوعها في العراق والمنطقة.

وقال البنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، اليوم ان "الالتحاق الرقمي هو نظام مالي رقمي متكامل يعزز من الاستقلال والتحرر المالي من الانظمة الماليه التقليدية، حيث يعمل على تحويل العراق إلى دولة اقل اعتمادا على النقد ما يمكن الدولة من محاربة الفساد والتهرب والبيروقراطية في التعاملات المالية داخل البنوك العاملة في العراق".

واوضح البيان ان هذه الخدمة تُعتبر اتجاهاً حديثاً ومختلفاً لما تحققها من مزايا عدة من ضمنها إجراء العمليات المالية بشكل إلكتروني رقمي حديث مما يختصر الزمن والمسافات الجغرافية ورفع الحواجز التقليدية في القطاع المصرفي العراقي."