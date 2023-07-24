البنك المركزي يطلع شفق نيوز على "مشكلة" تخص أسعار الدولار ويعد بانخفاضها

شفق نيوز/ كشف نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد، يوم الإثنين، عن إجراءات البنك لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار.

وخلال اليومين الماضيين، ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي بشكل كبير، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، لتصل الى 155 الف دينار لكل مئة دولار، وذلك بعد فرض واشنطن عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً، في حملة على تعاملات إيران بالدولار.

ويبلغ سعر الصرف الرسمي 1320 دينارا للدولار في الموازنة العراقية.

وعلى اثر ذلك استضافت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، محافظ البنك المركزي علي العلاق، وللبحث ايضاً في إجراءات البنك لاستقرار أسعار العملة.

ويقول نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد لوكالة شفق نيوز، إن "الهدف الأساسي للبنك المركزي هو تحقيق استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي"، موضحاً ان "البنك المركزي وفرّ المنصة الإلكترونية التوفير الدولار لشراء السلع والخدمات من الخارج".

وابدى حمد استغرابه قيام "التجار أو المواطنين بالذهاب إلى السوق لشراء العملة الأجنبية بسعر فارق كبير عن السعر الرسمي"، مشيراً الى ان "البنك المركزي وفرّ الدولار بسعر رسمي، لكن ضمن الاستخدامات القطاع الخاص الشراء السلع والخدمات من الخارج".

ولفت نائب محافظ البنك المركزي إلى "عمليات مضاربة في السوق تسببت في إرتفاع سعر صرف الدولار حالياً وسيتم ارجاعه للسعر السابق قريبا"، مؤكداً أن "العملة الأجنبية متاحة ومتوفرة لكن المشكلة في الطلب على العملة، وأن ذهاب التجار إلى السوق وعدم ذهاب إلى المصارف او القنوات الرسمية تسبب في إرتفاع سعر الصرف".

وأطلق البنك المركزي العراقي منذ بداية العام الحالي تقريباً آلية عمل في منصة إلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لكن ذلك لم يسعف أسعار صرف الدولار بالاستقرار في العراق، رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية (السوداء).