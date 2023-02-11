البنك المركزي يتفق مع مصرف أمريكي على تسهيل المدفوعات من النظام المصرفي العراقي إلى الصين

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم السبت، الاتفاق مع مصرف "جي بي مورغان" الأمريكي على تسهيل المدفوعات من النظام المصرفي العراقي إلى الصين لتمويل الاستيرادات.

وجي بي مورغان تشيس (بالإنجليزية: JPMorgan Chase)‏ هو بنك أمريكيّ متعدد الجنسيات للخدمات الماليَّة المصرفيَّة. ويُعد أكبر بنك في الولايات المتَّحدة، مع إجمالي أصول الولايات المتحدة 2.515 تريليون دُولار.

وهذا البنك المزود الرئيسيّ للخدمات الماليَّة، استنادا إلى ترتيب مجلة فوربس هو ثالث أكبر شركة مساهمة عامة في العالم.

وذكر البنك المركزي العراقي بيان صادر عنه اليوم، أن محافظه علي محسن إسماعيل، التقى دانيال زيليكو نائب رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة جي بي مورغان على هامش زيارته واشنطن.

وأوضح البيان أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على قيام مصرف جي بي مورغان بتسهيل المدفوعات من النظام المصرفي العراقي إلى جمهورية الصين الشعبية لتمويل استيرادات القطاع الخاص بشكل مباشر.

وكانت سفارة الصين لدى العراق قد أعلنت، أمس الجمعة، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 53 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي.

وقالت السفارة في بيان، إن حجم التبادل التجاري بين الصين والعراق بلغ 53.37 مليار دولار أمريكي في العام 2022، بزيادة قدرها 43.1% على أساس سنوي.

وفقا لبيان البنك المركزي العراقي فإنه جرت كذلك (بين العلاق وزيليكو) مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بإدارة الاحتياطيات وإدارة السيولة والدعم الفني المقدّم من المصرف المذكور للبنك المركزي العراقي وللقطاع المصرفي في العراق.

وقال المحافظ: إنّ البنك المركزي العراقي ملتزم بتطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً تعزيز علاقات البنك المركزي العراقي مع نظرائه في دول العالم بما يخدم عمل القطاع المصرفي العراقي وتطويره.