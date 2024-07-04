البنك المركزي العراقي يصدر تعليمات جديدة بشأن منح الدولار للمسافرين بالمطارات

شفق نيوز/ كشف البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، عن الآلية الجديدة لتسلم المسافرين العملة الأجنبية (الدولار) والتي ستكون حصراً عبر منافذ الشركات والمصارف في المطارات الدولية، مؤكداً أن الهدف من الآلية الجديدة التي ستدخل حيّز التنفيذ في 14 من شهر تموز الحالي هو وصول الدولار للمسافر الحقيقي وتمرير معاملات سليمة، فضلاً عن تسهيل وصول المسافرين الى الدولار بشكل اسرع.

واستعرض البنك المركزي الآلية الجديدة لستلام المسافرين لحصتهم من العملة الأجنبية (الدولار) عبر قيام المواطن المسافر بالتوجه إلى شركات الصرافة المجازة، المنتشرة في جميع المدن لتسليم المبلغ بالدينار المعادل لحصة المواطن من الدولار وفق سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي العراقي إذ ستعمل الشركة على إدخال بيانات المواطن المسافر ورفع اسمه في المنصة الالكترونية الخاصة بالبنك المركزي العراقي وتسليمه وصلاً يؤيد عملية إيداعه الدينار، لاستلام الدولار النقدي داخل المطار حصراً.

وأوضح البنك في بيان صادر اليوم، أنه عند إكماله إجراءات المغادرة سيتم تسليمه المبلغ بالدولار عبر المنافذ المتاحة في المطار وعلى مدار 24 ساعة باليوم و 7 أيام في الأسبوع.

وأشار البيان الى أن البنك المركزي قرر السماح لشركات الصرافة بتسلم أكثر من حصة خلال الأسبوع بما يحقق الاستجابة الكاملة لطلبات المسافرين.

في غضون ذلك وجه البنك المركزي العراقي، شركات الصرافة بالمضي بتعليمات إطلاق الآلية الجديدة لتسليم الدولار في المطارات.

جاء ذلك في خطاب وجهته إدارة البنك في كتاب رسمي صادر بتاريخ الرابع من شهر تموز الجاري ومذيل بتوقع مدير الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية رفيف مؤيد بشير الى اربع شركات صرافة تتولى منح الدولار في المطارات العراقية للمسافرين.

وأصدر البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين الماضي، تعليمات جديدة تتعلق بمنح الدولار الأمريكي للمسافرين، مشيراً إلى أن هذه التعليمات ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 14 تموز الجاري.

وبحسب الصادرة عن البنك، وُجِهت لمصارف الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة وشركات الصرافة العاملة في المطارات حالياً وشركات الصرافة فئة A و B، فإنه "بغية ضمان استلام المسافرين للدولار النقدي وتجنيب شركات الصرافة تمرير معاملات غير سليمة، تقرر تحديد يوم 14/7/2024 على أنه التاريخ النهائي للمباشرة بآلية منح الدولار للمسافرين في المطارات حصراً".

ووفق البنك المركزي، يحق للمصارف المذكورة وشركات الصرافة العاملة في المطار عمولة مقطوعة بمبلغ قدره (15,000) دينار من الزبون عن كل عملية وتقوم شركات الصرافة خارج المطار باستحصالها لصالح الشركات والمصارف العاملة في المطار، وفقاً لآلية تحدد بين الطرفين المصارف والشركات العاملة في المطار وشركات الصرافة خارج المطار.