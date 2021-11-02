البنك المركزي يزيد تخصيصات مبادرة الإسكان بمبلغ (٢,٦) ترليون دينار عراقي

شفق نيوز/ قرر مجلس إدارة البنك المركزي العراقي يوم الثلاثاء زيادة تخصيصات مبادرة الإسكان للمصرف العقاري وصندوق الإسكان بمبلغ (٢,٦) ترليون دينار عراقي.

وذكر البنك في بيان اليوم، أنه قد تم توزيع المبالغ بواقع (١,٥) تريليون دينار للمصرف العقاري، و(١,١) تريليون دينار لصندوق الإسكان.

وأشار البينك إلى أن مبادرة البنك المركزي العراقي لدعم قطاع الإسكان أسهمت في حل جانب مهم من أزمة السكن في العراق واحدثت تنمية اقتصادية كبيرة .

وكان وزير الإعمار والإسكان السابق بنكين ريكاني، قد اعلن في شهر أيلول/سبتمبر الماضي حاجة العراق إلى 3 ملايين و500 الف وحدة سكنية لمعالجة أزمة السكن في البلاد.

ويعاني العراق من أزمة خانقة في السكن بسبب تزايد عدد سكان العراق ومحدودية المجمعات السكنية، إضافة إلى عدم قدرة المواطن على بناء وحدة سكنية خاصة به لغلاء غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.

وأطلق البنك المركزي العراقي مطلع شباط 2021 ، مبادرة جديدة في منح قروض للموظفين قيمتها 125 مليون دينار لشراء وحدات سكنية في المجمعات السكنية الاستثمارية.

إلا أن مختصين رأوا في مبادرة البنك المركزي بأنها "أشبه بالخيال"، بسبب الروتين الاداري والتعليمات المعقدة للمصارف الحكومية والارباح والأعباء التي تضعها تلك المصارف ما يجعل الشخص الذي يروم الحصول على القرض لشراء وحدة سكنية يفكر ملياً قبل الاقدام على هذه الخطوة.

وتشهد اسعار العقارات في السوق العراقية ارتفاعاً كبيراً باسعار الوحدات السكنية من قطع الاراضي والدور، ولاسيما بعد اقرار سعر صرف الدولار الجديد ومنح قروض مالية للموظفين والمواطنين.