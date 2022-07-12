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البنك المركزي يدعو لإنشاء صندوق سيادي "بعد الوفرة المالية"

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-12T09:53:42+0000
البنك المركزي يدعو لإنشاء صندوق سيادي "بعد الوفرة المالية"

شفق نيوز/ دعا البنك المركزي العراقي الى انشاء صندوق سيادي، بعد الوفرة المالية، فيما اعتبر أن مزاد العملة قناة لتوفير العملة الصعبة لاستيرادات التجار الخارجية.

وقال نائب محافظ البنك عمار خلف في حديث لوكالة شفق نيوز، "ندعو الى ضرورة انشاء صندوق سيادي ولاسيما الاستفادة من الوفرة المالية للدولة".

واضاف ان "قرار إنشاء مثل هكذا صندوق هو يبقى تابع للحكومة العراقية ووزارة المالية بالأساس"، مشيرا الى انه "بالإمكان ان يساهم البنك المركزي في ادارة هذا الصندوق".

من جهة اخرى اعتبر خلف ان "مزاد العملة هو قناة توفير العملة الأجنبية للتجار لتغطية مستورداتهم من السلع الخارجية اضافة الى الى تغطية مصروفات المسافرين عن طريق المصارف وشركات الصرافة".

ويعد العراق من الدول الأكثر استفادة من ارتفاع أسعار النفط عالمياً خلال الشهور الماضية، والسبب أن معظم موارد العراق المالية تأتي من النفط.

وبلغت إيرادات العراق النفطية خلال شهر ايار مايو الماضي 11.4 مليار دولار، وفي حزيران يونيو المنصرم 11.5 مليار دولار.

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