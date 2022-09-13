البنك المركزي يخص شفق نيوز بتفاصيل قروض "العقاري والإسكان" وأسعار الفائدة

شفق نيوز/ كشف نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار حمد، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل القروض المالية للمصرف العقاري وصندوق الإسكان.

وقال حمد لوكالة شفق نيوز، إن "البنك المركزي يطلق مبادرات منذ عام 2015 ومستمرة لغاية الآن، وبدأت بمبلغ 6 تريليون دينار والآن أصبحت أكثر من 18 تريليون دينار منحت عن طريق المصارف الحكومة والاهلية"، موضحا أن "ما مصروف منها حاليا أكثر من 9 تريليون دينار من إجمالي المبلغ المخصص".

ولفت الى ان "المصرف العقاري تم تخصيص له 5 تريليونات دينار لمنح قروض للمواطنين لشراء الوحدات السكنية بمبالغ وصلت إلى 150 مليون دينار ولمدة 20 سنة بدون فائدة إنما فقط عمولة إدارية بمقدار 5% تدفع لمرة واحدة".

وتابع حمد، أن "صندوق الإسكان تم تخصيص له مبلغ 5 تريليونات دينار أيضا لمنح قروض للمواطنين لبناء المنازل السكنية وأن قيمة القرض الواحد لا يتجاوز 75 مليون دينار وايضا لمدة 20 سنة بدون فائدة وإنما عمولة إدارية تدفع لمرة واحدة فقط".

وأوضح حمد ان "مبادرات البنك المركزي مولت العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة البعض منها تجاوز مبلغ تمويله الواحد مليار دينار"، مبينا ان "القروض حققت زيادة في عدد المشاريع وتشغيل اليد العاملة".

وتابع أن "أسعار الفائدة على قروض مبادرات البنك المركزي العراقي تتباين حسب نوع المشروع"، مشيرا الى أن "أسعار الفائدة على مبادرات البنك المركزي أقل بكثير من تلك التي تمنحها المصارف من الودائع التي تجذبها".

وختم بالقول، "كما أطلق البنك المركزي مبادرة القروض الميسرة بمبلغ 15 مليون دينار لمدة ٥ سنوات بدون فائدة للموظفين الذين لا يتجاوز إجمالي راتبهم عن مليون دينار".