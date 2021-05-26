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البنك المركزي يحقق عوائد إضافية في الفصل الأول من عام 2021

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-26T07:03:47+0000
البنك المركزي يحقق عوائد إضافية في الفصل الأول من عام 2021

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الاربعاء، عن تحقيق عوائد إضافية في استثماراته خلال الفصل الاول من العام ٢٠٢١ قياسا بالفصل الرابع من العام الماضي.

واشار البنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ذلك جاء نتيجة لتبنيه مبدأ الإدارة الذاتية للاستثمارات ضمن جهوده في اعتماد أفضل الممارسات الدولية في إدارة الاستثمارات التي تتيح مرونة وسيطرة أكبر مستفيدة من منصات التداول الإلكترونية التي يمتلكها هذا البنك، وتدريب كوادر فنية متخصصة للعمل عليها".

وأكد البنك المركزي ان "العمل وفق الاليات والممارسات اعلاه حقق عوائد إضافية ناتجة عن فارق التفاوض على أسعار الفائدة مع المراسلين بنسبة تجاوزت 1% من إجمالي العوائد المتحققة على استثمارات هذا البنك للفصل الاول من العام 2021".

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