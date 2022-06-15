البنك المركزي يحقق أعلى مبيعات من الدولار خلال الربع الاول

شفق نيوز/ حقق البنك المركزي العراقي، يوم الاربعاء، اعلى مبيعات من الدولار خلال الربع الأول من العام الحالي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 246 مليونا و383 الفا و936 دولارا أمريكيا، وهو يعد اعلى مبيعات للبنك خلال الربع الاول من العام الحالي غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 196 مليوناً و733 الفا و936 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 49 مليونا و650 الف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 32 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و20 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 209 شركة توسط.