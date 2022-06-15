سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البنك المركزي يحقق أعلى مبيعات من الدولار خلال الربع الاول

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-15T11:10:08+0000
البنك المركزي يحقق أعلى مبيعات من الدولار خلال الربع الاول

شفق نيوز/ حقق البنك المركزي العراقي، يوم الاربعاء، اعلى مبيعات من الدولار خلال الربع الأول من العام الحالي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 246 مليونا و383 الفا و936 دولارا أمريكيا، وهو يعد اعلى مبيعات للبنك خلال الربع الاول من العام الحالي غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 196 مليوناً و733 الفا و936 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 49 مليونا و650 الف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 32 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و20 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 209 شركة توسط.

related

ارتفاع في مبيعات مزاد البنك المركزي لتصل الى 205 ملايين دولار

Date: 2021-04-15 09:31:47
ارتفاع في مبيعات مزاد البنك المركزي لتصل الى 205 ملايين دولار

مبيعات المركزي العراقي تتلقى ضربة في أول تداول للعام الجديد

Date: 2021-01-04 10:09:18
مبيعات المركزي العراقي تتلقى ضربة في أول تداول للعام الجديد

ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار

Date: 2021-10-26 10:44:39
ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار

ثلاثة أسباب دفعت لانخفاض مبيعات البنك المركزي: هذا ما سيحدث تالياً

Date: 2021-01-07 09:52:31
ثلاثة أسباب دفعت لانخفاض مبيعات البنك المركزي: هذا ما سيحدث تالياً

مزاد البنك المركزي العراقي يتجاوز المليار دولار في اسبوع

Date: 2022-06-11 06:23:46
مزاد البنك المركزي العراقي يتجاوز المليار دولار في اسبوع

نحو 4 مليارات دولار مبيعات البنك المركزي العراقي في شهر

Date: 2022-05-03 05:49:57
نحو 4 مليارات دولار مبيعات البنك المركزي العراقي في شهر

مبيعات البنك المركزي تختتم الأسبوع بارتفاع كبير

Date: 2021-01-07 10:34:07
مبيعات البنك المركزي تختتم الأسبوع بارتفاع كبير

انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة بنسبة 38%

Date: 2021-02-04 10:57:16
انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة بنسبة 38%