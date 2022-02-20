البنك المركزي يحسم الجدل: لا نية لتغيير سعر الصرف ونمتلك احتياطيات أجنبية كافية

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في البنك المركزي العراقي، يوم الاحد، عدم وجود أية نوايا لتغيير سعر صرف الحالي للدولار مقابل الدينار العراقي، وفيما لفت إلى تحقيقه نتائج إيجابية حققها سعر الصرف خلال المدة الماضية، دعا الجمهور العراقي الى عدم التعامل مع الأخبار التي تشير لاحتمالات تغيير السعر.

وقال مصدر خاص في البنك المركزي العراقي، "عدم وجود أية نوايا لتغيير سعر الصرف الحالي، لاسيما بعد النتائج الإيجابية التي حققها خلال المدة الماضية".

وأضاف أن "النقاشات التي دارت أثناء استضافة محافظ البنك المركزي العراقي في مجلس النواب يوم السبت الموافق 2022/2/19 أكدت على ضرورة تضافر جهود مؤسسات الحكومة كافة لتحسين المستويات الاقتصادية والمعيشية للطبقات الفقيرة التي تأثرت بارتفاع معدل التضخم".

ودعا الجمهور إلى "عدم التعاطي مع الأخبار التي تشير إلى احتمالات تغيير السعر"، مؤكدا أن "البنك المركزي يمتلك احتياطيات أجنبية كافية لاستقرار سعر الصرف الحالي".

وكان مجلس النواب العراقي، شكّل، يوم أمس السبت، لجنة نيابية متخصصة بالملف المالي والاقتصادي والإشراف على عمل البنك المركزي، وذلك على خلفية تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قدم ستة مقترحات بشأن سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، من بينها استدعاء وزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب بشكل فوري.

وتضمنت مقترحات الصدر، "إيقاف تهريب العملة بقوة، والنظر في أمر بعض البنوك مثل (الشرق الأوسط، القابض، والأنصاري) العائدة لبعض الأشخاص المتحكمين بالعملة، وغيرها من المصارف الأهلية الأخرى، والتعامل بحزم مع البنوك العائدة لبعض الأحزاب المتحكمة في البلاد والعباد".

وإضافة إلى ذلك، حث الصدر على "تنظيم سوق العملة العراقية بصورة مركزية وبأسلوب صحيح، عبر سن بعض القوانين التي تزيد من قيمة سعر صرف الدينار".