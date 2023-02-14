البنك المركزي يحذر من التعامل مع تطبيقات ومواقع الكترونية ومنصات تحمل اسمه وشعاره

شفق نيوز/ حذّر البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، من التعامل مع التطبيقات والمواقع الإلكترونية والمنصات التي تزاول المراهنات وتتداول بالأموال مستخدمةً اسم البنك وشعاره واجهةً لها.

وذكر البنك في بيان صادر عنه اليوم، انه إذ لاحظ استخدام ضعاف النفوس اسمه وشعاره لاستغلال المواطنين في أمور ترويجية في التطبيقات، والمواقع الإلكترونية، والمنصات الوهمية التي تتبنّى أساليب وطرائق متعددة لتضليل المواطنين، وتعريضهم للاحتيال المالي.

ونوّه إلى أنّ هذه التطبيقات والمواقع الإلكترونية والمنصات غير مرخّصة منه، محذّرًا المواطنين من التعامل معها، ومؤكّدًا أهمية التحقق من موثوقيتها قبل استخدامها، وتبليغ قسم التوعية ومراقبة الخدمات المصرفية في البنك عند وجود أية حالة مشكوك فيها عبر البريد الإلكتروني([email protected]) أو الاتصال بالرقم (07809224663) .