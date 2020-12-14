البنك المركزي يحدد ضوابط خاصة لشركات الصرافة في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ دعا البنك المركزي العراقي يوم الاثنين، شركات الصرافة في اقليم كوردستان للحصول على تراخيص عمل.

وقال البنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "يمكن لشركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية في (إقليم كوردستان) الراغبة الحصول على ترخيص عمل وتسجيلها كشركة صيرفة مجازة من قبل هذا البنك، استناداً إلى قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وقانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004".

واضاف ان "الحصول على الترخيص يترتب عليه مميزات تتناسب وحجم الفئة التي تندرج فيها الشركة ضمن الفئات (A , B , C) المصنفة من قبل هذا البنك".

واوضح ان "الشركات الراغبة بالتسجيل ضمن فئة A يجب ان لايقل راس مال الواحدة عن خمسة مليارات دينار، فيما سيكون الشركات فئة B ان لا يقل رأس مال الشركة الواحدة عن مليارين و500 مليون دينار، في حين الشركات المتمثلة بفئة C ان لا يقل رأس مال الشركة الواحدة عن 500 مليون دينار".