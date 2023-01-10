البنك المركزي يحث التجار العراقيين على التعامل بشكل مباشر مع المصارف المجازة

شفق نيوز/ حث محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، يوم الثلاثاء، التجار العراقيين التعامل بشكل مباشر مع المصارف المجازة في الحصول على العملة الصعبة.

جاء ذلك خلال إستقباله مع الكادر المتقدم في البنك المركزي اليوم، عدداً من التجار، وفقا لبيان صادر عن البنك المركزي.

وذر البيان أنه جرى خلال اللقاء بحث أهم مشاغل التجار ومقترحاتهم واهم التحديات التي يواجهونها بالتعامل مع المصارف المجازة.

وحث مخيف التجار على تجنب اللجوء إلى الوسطاء والمضاربين، والتعامل بشكل مباشر مع المصارف التي تقدم الخدمات المصرفية المختلفة. كما شرح معاليه إجراءات وقرارات البنك المركزي العراقي خلال الايام الماضية لتعزيز الاستقرار في سوق العملة الأجنبية وآليات عمل المنصة الالكترونية كأداة للتحويل الخارجي.

وكان البنك المركزي العراقي أكد نهاية الشهر الماضي، على مراجعة التجار للمصارف مباشرة وعدم اللجوء إلى الوسطاء والمضاربين لتلافي تحميل استيراداتهم عمولات ومصاريف لا موجب لها، منوهاً إلى ما صدر عن مجلس الوزراء في قراره المرقم (351) لسنة 2022 بشأن عدم استيفاء الرسوم الكمركية ومبالغ الأمانات الضريبية مسبقاً، إذ سيؤدي ذلك إلى تقليل الحلقات الزائدة وتخفيف الإجراءات وإزالة الكلف الناتجة عن مشاكل الترسيم المسبق.

كما أكد أن البنك المركزي مستمر بالعمل على تبسيط إجراءت التحويل الخارجي عبر القنوات الرسمية وبسعر الصرف الرسمي للتجار في ظل انطلاق عمل المنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي مع بداية هذا العام. داعياً الجهات الحكومية المختصة الأخرى تسهيل إجراءات التجار بما يضمن الافصاح التام عن جميع المعاملات وضمان سلامتها.