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البنك المركزي يجري تقييما لتحديد نسبة العجز المالي في العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-04T08:26:37+0000
البنك المركزي يجري تقييما لتحديد نسبة العجز المالي في العراق

شفق نيوز/ اعلن مجلس إدارة البنك المركزي يوم الاحد اتخاذه قرارا يقضي بإعادة تقييم الموقف الماليّ للمصارف الخاصة وتحديد نسبة العجز فيها.

وقال البنك المركزي في بيان اليوم، ان مجلسه قرر بجلسته المنعقدة مؤخرا في أيلول ٢٠٢٠ بإعادة تقييم الموقف المالي للمصارف الخاصة كافة، من خلال توجيه الدوائر المعنيه  بهذا البنك، وذلك "بتدقيق وتقييّم رؤوس أموال المصارف الخاصَّة وتحديد نسبة العجز ومصادر تلك الأموال".

واوضح المصدر ان هذا القرار يأتي تماشياً مع خطة الإصلاح التي تقودها إدارة هذا البنك لخلقِ قِطاع ٍمصرفيٍ حقيقي، يتناغم مع طلبات المودعين في التعامل مع تلك المصارف.

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