البنك المركزي يبيع 89% من الدولار لتعزيز الأرصدة خارج العراق

شفق نيوز/ بلغت الحوالات الخارجية في مبيعات البنك المركزي اكثر من 89%، اليوم الاثنين.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 298 مليوناً و 486 الفاً و 800 دولار، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وذهبت معظم مبيعات الدولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 269 مليوناً و 886 الفا و 800 دولار، بنسبة 89.59%، مقارنة بالسحوبات النقدية البالغة 28 مليونا و 700 الف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفا واحدا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 5 مصارف، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 33 شركة.