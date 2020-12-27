البنك المركزي يبيع 68 مليون دولار ويسجل تراجعا بأكثر من 10% في مزاد اليوم

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الاحد، عن بيع أكثر من 68 مليون دولار وبمشاركة 19 مصرفا وخمس شركات وساطة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضا في مبيعاته بنسبة 10.5% لتصل الى 68 مليون و605 ألف دولار غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 دينار لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس الماضي التي بلغت المبيعات فيها 76 مليون و600 ألف دولار.

وأضاف مراسلنا أن الطلب على العملة الاجنبية توزع بواقع 67 مليون و905 الف دولار لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما توزعت البقية الباقية والبالغة 700 ألف دولار على شكل بيع نقدي غطاها البنك بالكامل بسعر صرف بلغ 1460 دينار لكل دولار واحد.

وأشار إلى أن المصارف الـبالغة 19 مصرفا و5 شركات للتوسط في مزاد العملة لم تتقدم بأي عروض لبيع الدولار.

وأعلن البنك المركزي العراقي، يوم السبت (19 كانون الأول 2020)، رسمياً عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار.

واعتبر خبراء هذه الخطوة ستزيد من نسبة الفقر الى معدلات غير مسبوقة في العراق الذي يعاني تحت وطأة أزمة مالية خانقة لم يشهد مثلها منذ عقود جراء انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية وتفشي ظهور فيروس كورونا.