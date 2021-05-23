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البنك المركزي يبيع 173 مليون دولار في مزاد العملة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-23T09:50:01+0000
البنك المركزي يبيع 173 مليون دولار في مزاد العملة

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الأحد، لتسجل 173 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضا بنسبة 16.83% في مبيعاته لتصل الى 173 مليونا و985 ألفا و464 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم 15 من الشهر الحالي حيث بلغت المبيعات 208 ملايين و988 ألفا و635 دولارا.

وذهبت المشتريات البالغة 150 مليونا و135 ألفا و464 دولارا، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 23 مليونا و850 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، الى أن 30 مصرفاً قاموا بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و15 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، و11 شركة صرافة مشاركة.

يذكر أن البنك المركزي توقف عن إجراء المزاد منذ 15 أيار الماضي بسبب العيد والعطلة ما بعد العيد.

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