البنك المركزي: نظام التوزيع النقدي للدولار في العراق الأمثل بين دول العالم

شفق نيوز/ وصف محافظ البنك المركزي علي العلاق، يوم الأربعاء، نظام التوزيع النقدي للدولار في العراق بأنه "الأمثل بين دول العالم".

وقال العلاق في كلمة له خلال مؤتمر أُقيم في العاصمة بغداد حول مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، إنه "لدينا العديد من المنجزات المهمة لحماية النظام المالي والمصرفي الذي يعد ركنا أساسيا في منظومة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وحمايته واساءة استخدامه في عمليات مالية مشبوهة وغير مشروعة".

وأضاف أنه "من ضمن الإجراءات التي اتخذناها في هذا المجال هي تعزيز الرقابة المالية على الحوالات الخارجية، وقد بذلنا جهودا كبيرة في سبيل تعزيز هذه الممارسة بفتح قنوات متعددة وقد نجحنا في الحد من تهريب الأموال".

وتابع العلاق القول إن "نظام التوزيع النقدي للدولار في العراق اعتبره شركاؤنا الدوليون النظام الأمثل بين دول العالم"، مشيرا إلى "إنشاء سجل مركزي على المستوى الدولي يتضمن بيانات المصرفي الحقيقي بما يجيز للجهات المعنية الوصول الى هذا السجل، وتحديد بياناته بصورة منتظمة لتعزيز الشفافية ومنع اساءة استخدام البيانات الوهمية".

وأكد أنه "واصلنا العمل بشكل مثابر في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب"، مشيدا بدور اقليم كوردستان في التعاون بهذا المجال.