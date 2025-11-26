البنك المركزي عن قرار شمول المشاهير بـ"غسيل الأموال": حماية للاقتصاد وليس تضييقا

شفق نيوز- بغداد

أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، أن تصنيف مشاهير وسائل التواصل والمؤثرين، ضمن مجالات غسيل الأموال، جاء لحماية الاقتصادي الوطني، ولا يمثل "تضييقا".

وقال عضو الفريق الإعلامي للبنك علاء الفهد، لوكالة شفق نيوز، إن "اعمام البنك المركزي العراقي بخصوص التحذير الرسمي على البنوك والمصارف من التعامل غير المحسوب مع مشاهير السوشيال ميديا والمؤثرين، وتصنيفهم ضمن فئة (العملاء ذوي المخاطر المرتفعة والمتعددة)، امر بغاية الأهمية".

وبين الفهد ان "هذه الفئة باتت تمثل مخاطر وتهديدات جديدة للقطاع المالي، خصوصاً في مجالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتمويل غير المشروع، إضافة إلى العقود الوهمية والتحويلات غير المبررة، ما استدعى إصدار حزمة تعليمات لحماية القطاع المصرفي من أي استغلال محتمل".

وأضاف أن "هذا الإجراء خطوة ضرورية لحماية المنظومة المالية من الفوضى والاستغلال، بعد أن تحول بعض المؤثرين إلى وسيلة لتمرير عقود ووثائق وتحويلات مشبوهة تستغل في أنشطة غير قانونية".

وأكد عضو الفريق الإعلامي للبنك العراقي ان "هذه التعليمات لا تمثل تضييقاً، بل درعاً لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، وإغلاقاً للأبواب أمام أي محاولة لاختراق أحد أكثر القطاعات حساسية في البلاد".

وكان البنك المركزي العراقي، عمم تحذيراً على البنوك والمصارف، موجهاً إياها بتصنيف مشاهير السوشيال ميديا والمؤثرين ضمن فئة "العملاء ذوي المخاطر المرتفعة والمتعددة".

وأكد المركزي، وفق وثائق نشرتها وكالة شفق نيوز، صباح اليوم الأربعاء، أن هذه الفئة باتت تشكل "مخاطر وتهديدات جديدة للقطاع المالي، لا سيما في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتمويل غير المشروع، والعقود الوهمية والتحويلات غير المبررة".

ووجّه البنك المركزي بحزمة تعليمات تهدف إلى حماية القطاع المصرفي العراقي من أي استغلال محتمل.