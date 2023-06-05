البنك المركزي يحذر العراقيين من فتح حسابات بطلب من جهات خارجية

شفق نيوز/ حذر البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، من حالات احتيال يشتكي منها العديد من المواطنين، تنظّمها جهات غير معروفة تدّعي إرسال مساعدات من منظَّمات إنسانية خارج العراق.

وبحسب بيان تحذيري صدر عن البنك، وورد الى وكالة شفق نيوز، فإن تلك الجهات تطلب من الذين تتصل بهم فتح حساب في البنك المركزي العراقي أو أحد المصارف العراقية او من خلال حساب المحفظة عبر الهاتف النقال، مع دفع مبلغ مالي تحت مسمى (رسوم الحوالة) لهذه المساعدات، ومن ثَمّ يتم إبلاغهم بأنّ الإجراءات تتطلب وقتًا من البنك المركزي العراقي، أو أنّ الحوالة محجوبة.

وأضاف البيان، نهيب بالمواطنين عدم التعامل مع مثل هذه الممارسات التي تعرّضهم للنصب والاحتيال وبمبالغ كبيرة.