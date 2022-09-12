البنك المركزي: تنامي احتياطيات العراق من الذهب والعملات خلال السنتين الأخيرتين

شفق نيوز/ التقى محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، اليوم الاثنين، سفير الاتحاد الأوروبي في العراق فيلا فاريولا.

وذكر بيان صادر عن البنك المركزي، أنه جرى خلال اللقاء، الذي حضره مدير عام مركز الدراسات المصرفية في البنك المركزي العراقي، بحث العلاقات الاقتصادية والمصرفية الثنائية، ولا سيّما في مجال التدريب.

وأكد المحافظ وجود علاقات "جيدة" مع دول الاتحاد الأوروبي، وقال "نحن نسعى إلى تطويرها".

كما أشار إلى تنامي احتياطيات البنك المركزي العراقي من الذهب والعملات الأجنبية خلال السنتين الأخيرتين، وأثرها الإيجابي في تحقيق الاستقرار المالي في العراق.

وعرض المحافظ رغبته في تعزيز التعاون في مجال التدريب للعاملين في القطاع المصرفي العراقي، والإفادة من الخبرات في المؤسسات المصرفية الأوروبية.

من جانبه أشاد سفير الاتحاد الأوروبي بجهود البنك المركزي في خروج العراق من القائمة الاوروبية للدول عالية المخاطر، مبديا رغبته في تعزيز العلاقات العراقية ـ الأوربية في المجالات الاقتصادية.

ولفت السفير إلى رغبة عدد من المصارف الأوروبية الكبيرة في تمويل المشاريع الاستثمارية، ولا سيّما في مجال الطاقة المتجددة، بالنظر إلى ما يملكه العراق من فرص في هذا الجانب.