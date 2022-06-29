البنك المركزي: انقذنا الاقتصاد العراقي من الانهيار .. أمريكا: ساهمنا بـ40 مليون دولار

شفق نيوز/ قال البنك المركزي العراقي، يوم الأربعاء، إنه أنقذ الإقتصاد العراقي من الانهيار في العام 2014، فيما ذكرت أمريكا أنها ساهمت بـ 40 مليون دولار كمساعدات للعراق لتطوير الاقتصاد العراقي.

وقال محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف خلال مؤتمر "الوصول إلى التمويل" وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "البنك تمكن من إيقاف انهيار الاقتصاد العراقي خلال العام 2014 مع انهيار الأوضاع الأمنية وانخفاض اسعار النفط عالميا من خلال حزمة من عمليات التمويل"، مبينا ان "مهام البنك المركزي هو التصدي للتحديات في أوقات حرجة على الاقتصاد".

واضاف ان "البنك استطاع من خلال إطلاق مبادرات تمويل منها دعم السيولة للمصارف الحكومية ومبادرات لتمويل مستحقات الفلاحين"، لافتا الى ان "تمويل هذه المبادرات وصلت حاليا إلى 18 ترليون دينار".

واشار مخيف الى ان "البنك كثف جهوده في مجال الطاقة النظيفة من خلال مبادرة تمويل ترليون دينار لشراء وحدات توليد الكهرباء تعمل على الطاقة الشمسية"، موضحا ان هذا التمويل تم "إطلاقه بالتعاون مع رابطة المصارف مبادرة اجتماعية تسهم في ربط القطاع المصرفي بالمجتمع لتطوير بعض المراقد الدينية والمرافق السياحية وتوفير فرص العمل وغيرها".

من جانبها أكدت السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي ان "حكومة الولايات المتحدة فخورة بإطلاق فاعليات المؤتمر لبناء قطاع خاص مزدهر على أساس الشفافية"، لافتة الى أنه "في 18 من شهر أيار الماضي، اجتذبت الوكالة الأمريكية للتنمية اكثر من 40 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة الساعية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز ازدهار اكبر في جميع أنحاء العراق".

وتابعت اني "أعلن اليوم عن مشروع شراكة مهمة لبناء اول معمل لفصل الغاز بين القطاع الخاص وبين وزارة الصناعة والمعادن ويخلق المشروع اكثر من 30 الف فرصة عمل".