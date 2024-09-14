البنك المركزي: انظمة الدفع الإلكتروني ساهمت بتعزيز امتثال العراق بمكافحة غسل الأموال

شفق نيوز/ عدّ محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، يوم السبت، استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني والتقنيات المستخدمة في القطاع المصرفي ساهمت في تعزيز الامتثال في مكافحة غسل الأموال بالبلاد.

تلك التصريحات ادلى بها العلاق على هامش استضافته في مؤتمر الدفع الإلكتروني نحو الاستقرار المالي في العراق الذي انعقد في العاصمة بغداد وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.

وقال محافظ البنك المركزي، ان تركيز العالم منصب اليوم على تطبيق قواعد الامتثال في مكافحة غسل الاموال، وان سلامة العمليات المصرفية هي سلامة للمجتمع والاقتصاد والعلاقات المصرفية الداخلية والخارجية وغيرها.

وأكد أن "هناك تركيزا كبيرا على قياس مدى الامتثال في كل عملية من العمليات، لذلك اننا حينما نطبق اي شيء في إطار الدفع الإلكتروني وأدواته وقنواته المختلفة أو في غيره يأتي السؤال ما هي قدرة الامتثال والحوكمة في هذه العمليات؟".

ولفت العلاق إلى ان "الحديث عندما يكون على الأمور الإلكترونية فإن التطبيق يكون سهلا و ممكنا، ولذلك مستوى الامتثال افضل بكثير من العمليات التقليدية الاعتيادية، بل اسرع وادق، ويعطي تفصيلا كاملا لكل العمليات".

وأضاف "نحن اليوم في استخدام البطاقات الشخصية لدينا تحليل كامل ومباشر لكل العمليات اين تتم؟، وماهي نوع العمليات التي تحصل؟، و هل تنسجم مع معايير الامتثال ومصادر الأموال وغيرها؟ في عملية تحليل بيانات ممكن تعطينا نتائج مهمة واعادة توجيه الأمور بالشكل الذي لا يمثل أي نوع من أنواع التحايل والاختراق".