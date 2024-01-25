البنك المركزي يؤشر سوء استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني خارج العراق

شفق نيوز/ أشّر البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، سوء استخدام البطاقات الالكترونية خارج العراق، كاشفا في الوقت ذاته عن إحالة عدد منها الى السلطات القضائية لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحق حامليها بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال المكتب الإعلامي للبنك في بيان اليوم، إنه "إنطلاقاً من الدور الرقابي والتنظيمي لهذا البنك، لوحظ في الآونة الأخيرة إساءة استخدام البطاقات الالكترونية خارج العراق وخلال فترات قصيرة، مما يؤثر ويضر بالقطاع المالي والمصرفي وعملائه في جمهورية العراق، وذلك ما كشفته تقارير الجهات الأمنية المختصة والإجراءات الرقابية لهذا البنك ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

ووفقا للبيان فإن، "التقارير بيّنت استخدام بطاقات الموظفين الموطّنة رواتبهم وبطاقات المتقاعدين والرعاية الأجتماعية، وتمت إحالة عدد من البطاقات الى مجلس القضاء الأعلى لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 والتعليمات الصادرة بموجبه، وإحالة موظفين القطاع العام الى هيئة النزاهة لغرض اتخاذ اللازم من قبلهم".

وحذر البنك في بيانه "المستفيدين من خدمات الدفع الالكتروني من الصفحات الوهمية والمنتشرة بالآونة الأخيرة والتي تستدرج المواطنين (مستغلين بذلك قلة الوعي لدى المواطن) للحصول على معلومات بطاقاتهم مقابل وعدهم بتقديم خدمات ليست لها صحة، وأن الحصول على الخدمات تكون من خلال التطبيقات الرسمية والخاصة بالجهة المصدرة للبطاقة (المصرف ، شركة الدفع الالكتروني) حصراً".