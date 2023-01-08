البنك المركزي العراقي يوسع منافذ بيع الدولار النقدي

شفق نيوز/ قرر البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، شمول المصارف المسموح لها بالمشاركة في المنصة الإلكترونية والراغبة في المشاركة ببيع الدولار النقدي لأغراض السفر والعلاج والدراسة.

وأكد البنك المركزي العراقي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، توسيع عدد منافذ بيع العملة الأجنبية في فروع المصارف ببغداد، وبإشراف مباشر من قبل الفرق التفتيشية لهذا البنك.

وأشار البنك المركزي العراقي، وفق بيانه إلى أنه قام في وقت سابق بتوسيع عدد منافذ المصارف لبيع العملة الأجنبية من 10 إلى 20 مصرفاً، بعد النجاح الذي حققته مبادرته لتعزيز استقرار سوق العملة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن البنك المركزي العراقي المباشرة ببيع الدولار الى الوزارات.

وجاء في وثيقة للبنك حصلت عليها وكالة شفق نيوز، "نظراً لانطلاق عمـل المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجيـة مطلـع العـام الحـالي، يرحب البنك المركزي العراقي بتلبية طلباتكم لتمويل التزامـاتكم وتعاملاتكم وعقـودكم مـع الخـارج بالعملة الأجنبية وبالسعر الرسمي".