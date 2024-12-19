بالدينار الاردني والريال السعودي ..العراق يوسع التحويل الخارجي بعملات جديدة

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، توسيع قنوات التحويل الخارجي للمصارف المحلية، ليشمل عملات جديدة من غير الدولار، وهي: الدينار الأردني والريال السعودي.

كما قرر البنك، السماح للمصارف العراقية تمويل التجارة مع تركيا باليورو بعد أن كان مقتصراً لها استخدامه مع دول الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن التحويلات المتاحة بعملات الدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي و اليوان الصيني والروبية الهندية.

وأوضح البنك، في بيان اليوم، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن جهوده في توسيع خيارات تمويل التجارة الخارجية بمختلف العملات والقنوات، وقد باشر البنك باتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية طلبات المصارف بهذه العملات".

كما أشار البيان إلى أن "هذه التوسعة في قنوات التحويل الخارجي توفر عمليات التحويل بالسعر الرسمي، وتهدف إلى انسيابية التحويل وانخراط عدد أكبر من المصارف في عمليات التحويل الخارجي ، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين العراق والدول الأخرى خاصة في ظل سعي البنك لإيجاد قنوات أخرى لتلبية حجم الطلب على مختلف العملات الأجنبية حسب تعاملات العراق مع تلك الدول".

وأكد البنك، أن "انتقالاً سلساً جرى خلال عام 2024 من المنصة الإلكترونية إلى المصارف المراسلة المعتمدة بشكل مباشر وبذلك حقّق البنك المركزي تحولاً جوهرياً منسجماً مع الممارسات المصرفية الدولية، و يحظى هذا الانتقال بإشادة واسعة".