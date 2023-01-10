البنك المركزي العراقي يوافق على بيع حصة بنك "برقان" الكويتي في مصرف بغداد

شفق نيوز/ أعلن بنك برقان الكويتي، اليوم الثلاثاء، أن البنك المركزي العراقي وافق على بيع حصة بنك برقان البالغة 51.8 % في مصرف بغداد للبنك الأردني الكويتي.

وقال في بيان لبورصة الكويت، إن إتمام هذه العملية يخضع لاستيفاء الوثائق القانونية ومتطلبات سوق العراق للأوراق المالية.

ولم يذكر البنك قيمة الصفقة، لكنه قال في سبتمبر/ أيلول إن عملية البيع ستؤدي إلى تجنب الزيادة في نسبة الديون المتعثرة بمقدار 60 نقطة أساس وتحقيق ربحية مليوني دينار كويتي (6.54 ملايين دولار).